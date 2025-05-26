Трамп резко высказался о Путине и пригрозил России крахом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина после ударов по Украине в ночь на 25 мая. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social .

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он просто сошел с ума! <…> Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины», — заявил он.

Кроме того, Трамп высказался о якобы желании Путина завоевать всю Украину и пригрозил в этом случае крахом для России.

«Я всегда говорил, что ему нужна вся Украина, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если это так, это приведет к падению России», — заключил он.

Американский лидер также выразил недовольство высказываниями президента Украины Владимира Зеленского. Трамп обвинил его в том, что его заявления только увеличивают количество проблем и посоветовал ему помолчать.