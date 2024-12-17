Россия подошла к созданию линейки ракет, сравнимых по мощи с «Орешником»

Каракаев: в России завершается разработка мощных и неуязвимых для ПРО ракет

В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективными, чем известный всем «Авангард» и «Орешник». Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам командующего РВСН, российские межконтинентальные баллистические ракеты уже оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы для западных средств противоракетной обороны. В мире уже знают о гиперзвуковом блоке комплекса «Авангард» и гиперзвуковом оснащении комплекса «Орешник».

«И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки [находится] широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых еще не пришло время», — заявил Каракаев.

Он пояснил, что в РФ все ракетные комплексы создают с учетом необходимости преодоления ПРО, но поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что групповое применение ракет «Орешник» сопоставимо по мощи с использованием ядерного оружия.