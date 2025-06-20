Россия подготовила к отправке на Украину еще около 3 тысяч тел бойцов ВСУ

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны также договорились о проведении обмена раненых и молодых военнопленных. Накануне группа российских военных вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории.
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