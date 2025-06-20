Россия подготовила к отправке на Украину еще около 3 тысяч тел бойцов ВСУ

Россия подготовила к передаче Украине еще около трех тысяч тел военных ВСУ, если она будет готова принять их. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, сообщил RT.

«Наши военные передадут тела погибших, чтобы у родственников была возможность идентифицировать и похоронить их» — отметил он.

На прошлой неделе Россия выполнила достигнутые в Стамбуле договоренности и реализовала гуманитарную акцию по отправке Украине 6060 тел военнослужащих ВСУ. Взамен украинские власти передала 78 погибших российских военнослужащих.

В ходе второго раунда переговоров в Стамбуле стороны также договорились о проведении обмена раненых и молодых военнопленных. Накануне группа российских военных вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории.