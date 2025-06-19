Россия и Украина провели новый обмен пленными

Минобороны: Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными

Группа российских военных вернулась с подконтрольной киевскому режиму территорий. Взамен Украина получила попавших в плен солдат ВСУ. О новом раунде обмена сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что обмен и передача военных прошла в рамках договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — заявили в пресс-службе.

Российские военные находятся на территории Белоруссии, где получили первую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в госпиталях и больницах Министерства обороны.

Российская и украинская делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле договорились об обмене военнопленными с серьезными ранениями, тяжелыми заболеваниями, а также бойцов в возрасте от 18 до 25 лет в формате «всех на всех». Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли вернула на Украину тела 6000 погибших.

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