Россия и Украина провели новый обмен пленными

В ведомстве уточнили, что обмен и передача военных прошла в рамках договоренностей по итогам переговоров в Стамбуле.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — заявили в пресс-службе.

Российские военные находятся на территории Белоруссии, где получили первую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации в госпиталях и больницах Министерства обороны.

Российская и украинская делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле договорились об обмене военнопленными с серьезными ранениями, тяжелыми заболеваниями, а также бойцов в возрасте от 18 до 25 лет в формате «всех на всех». Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли вернула на Украину тела 6000 погибших.