Россия передала Украине тысячу тел погибших военных, получив взамен 35

Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских военных и получила взамен 35 тел российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский .

«Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский.

Последний обмен состоялся 29 января: тогда Москва передала Киеву тысячу тел, получив обратно 38 погибших. Мединский пояснял, что процедура проходит в рамках стамбульских договоренностей. Другие подробности нынешней передачи не уточняли.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Украина задумала обменять мирных жителей Курской области на пособников террористов. Она заявила, что две эти категории людей нельзя считать равнозначными. Омбудсмен напомнила, что украинская сторона все еще удерживает еще 10 курян.