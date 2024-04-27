Россия ответила Украине на попытки терактов 35 ударами высокоточным оружием | 360°

Важное 27 апреля 2024, 16:21 Россия ответила Украине на попытки терактов 35 ударами высокоточным оружием Минобороны заявило о 35 ударах по Украине за попытки терактов РИА «Новости»

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Российские войска в ответ на попытки киевского режима повредить объекты энергетики и промышленности нанесли 35 ударов высокоточным оружием большой дальности. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ответные удары по территории Украины нанесли в период с 20 по 27 апреля. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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Целями обстрелов стали объекты энергетической отрасли Украины, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной дороги, средства противовоздушной обороны, базы горючего, цеха производства и ремонта морских и воздушных беспилотников.

Также под удары попали пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников, места дислокации живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях.

В минувшую пятницу, 26 апреля, Минобороны сообщило, что Южная группировка российских войск уничтожила украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой Народной Республики. В ходе боев противник за сутки потерял до 430 человек личного состава.

В этот же день российские войска нанесли массированный удар по эшелону с западным вооружением и техникой около поселка Удачное.