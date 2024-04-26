Эшелон с западным вооружением и техникой уничтожили в ДНР | 360°

Важное 26 апреля 2024, 14:48 Эшелон с западным вооружением и техникой уничтожили в ДНР Минобороны заявило об ударе по эшелону в ДНР с полученным ВСУ западным оружием РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по эшелону с западным вооружением и техникой в районе поселка Удачное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

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Также российские военные нанесли удар по железнодорожной станции погрузки около города Бакалея Харьковской области. Там находился личный состав и военная техника 67-й механизированной бригады ВСУ.

В пресс-службе добавили, что всего за минувшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах проведения специальной военной операции.

Самые крупные потери украинские войска понесли в боях против Южной группировки российских войск. От ходе понесенных ударов противник потерял до 430 человек личного состава, пункт управления беспилотниками, а также несколько бронированных машин и орудий.