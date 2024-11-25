Бессмысленные обвинения Европы в адрес России, эскалация конфликта на Украине и следование двойным стандартам приблизили ядерную войну. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал поведение западных политиков.

Он заявил, что политические и медийные элиты полностью сосредоточены на бессодержательных нарративах. По мнению Дизена, они лишь провоцируют Россию.

«США, Великобритания и Франция могут атаковать Россию напрямую, но они „не являются участниками“. Если Россия не может ответить, она слаба. Если Россия отвечает, она обостряется и становится агрессивной», — сказал он.

Дизен уличил Запад в следовании двойным стандартам и черно-белом мышлении. При таком подходе, по его словам, «свои» — это те, кто поверил западной военной пропаганде и лжи, потенциально опасной провоцированием ядерной войны, а «чужие» получили ярлык предателя и агрессора.

Из-за угрозы третьей мировой войны журналист Джексон Хинкл потребовал объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Он обвинил Белый дом в провоцировании глобального конфликта.