Конгрессмены США должны немедленно объявить президенту страны Джо Байдену импичмент, пока мир не погрузился в третью мировую войну. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Джексон Хинкл.

Он пояснил, что использованная в качестве ответного удара российскими войсками ракета «Орешник» способна нести ядерное оружие и прямо угрожает безопасности США. До нового витка эскалации довело решение Байдена об использовании ВСУ дальнобойного оружие для ударов по России.

«Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать третью мировую войну», — написал Хинкл.

Министерство обороны России в своем отчете об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заявило, что удар стал ответом на использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для обстрелов Курской и Брянской областей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страна оставила за собой право на ответные удары по военным объектам стран, чье оружие применили против нее. Такой же ответ последует на все случаи эскалации или агрессивных действий.