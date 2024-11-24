Песков связал обновление ядерной доктрины с решением США по ударам вглубь РФ

Обновление ядерной доктрины России неслучайно и имеет непосредственное отношение к событиям последней недели. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность, хотя президент дал поручение готовить изменения (в ядерную доктрину. — прим. ред.) с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами», — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Главе государства, обратил внимание Песков, приходится постоянно отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую в первую очередь провоцируют в уходящей американской администрации.

«Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта», — сказал официальный представитель Кремля.

Указ об обновлении ядерной доктрины Путин подписал 19 ноября на фоне разрешения США по ударам дальнобойным оружием вглубь России.