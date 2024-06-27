Россия отправила на СВО около 10 тысяч получивших гражданство мигрантов

Бастрыкин: из РФ на СВО отправились около 10 тысяч мигрантов с гражданством

Участниками спецоперации стали около 10 тысяч мигрантов с российским гражданством, рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция выступления шла на сайте мероприятия.

«Мы более 30 тысяч получивших гражданство, но не желающих встать на учет, уже отловили, на учет поставили, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону спецоперации», — рассказал глава СК.

Он напомнил, что, согласно Конституции и другим российским законам, мигранты, получившие гражданство, обязаны встать на учет и при необходимости принять участие в СВО. Бастрыкин отметил, что год назад поручил подразделениям Следкома создать на местах группы по работе с мигрантами. Представители СК активно участвуют в рейдах вместе с другими правоохранителями.

Точное количество иностранцев на территории России пока неизвестно, но в 2023 году число совершенных ими преступлений значительно увеличилось, добавил Бастрыкин.

Ранее мигранта заподозрили в домогательствах к 16-летней девушке в петербургском метро.