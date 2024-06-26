Мигранта обвинили в домогательствах к несовершеннолетней в метро в Петербурге

СК проверит расследование дела о домогательствах мигранта к ребенку в Петербурге

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в посягательстве на половую неприкосновенность подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

По данным следствия, гражданин Узбекистана 24 июня 2024 года совершил преступление в отношении 16-летней девушки в вагоне метро между станциями Проспект Александра Невского и Улица Дыбенко.

Ранее тренера по боксу спортивной школы в Электростали обвинили в сексуальных домогательствах к посещающим секцию шестиклассницам.

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