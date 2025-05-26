Конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО. Ответственность за произошедшее несут исключительно США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive .

По его мнению, конфликт развязали американцы, которые настаивали на вступлении Украины в НАТО. Среди них Миршаймер выделил сенатора-республиканца Линдси Грэма, внесенного в России в список экстремистов и террористов. Профессор обвинил Штаты в продолжении боевых действий и уничтожении страны.

«Это не вина России, не вина Украины — это вина США», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на страны Европы вину за конфликт и усилившиеся атаки беспилотниками. Он предупредил, что им не удастся уйти от ответственности после завершения боевых действий.