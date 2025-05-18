США пригрозили России новыми санкциями при отсутствии прогресса на переговорах

США смогли донести до России возможность введения новых санкций, если не будет никакого прогресса. Об этом в интервью CBS заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса», — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил растущую поддержку законопроекта сенатора США Линдси Грэма*. Конгресс ранее дал время, чтобы в переговорах о мирном урегулиролвании был достигнут прогресс. Законопрект на данный момент поддерживают 77 сенаторов.

Рубио также сообщил, что Россия начала готовить официальный документ с требованиями по прекращению огня на Украине. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов