Россия направила в ООН материалы по атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Россия направила в ООН материалы по атаке ВСУ на Старобельск. Об этом сообщила «Известиям» уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Омбудсмен передала запросы в Совет ООН по правам человека, ОБСЕ и Управление верховного комиссара 29 июня. Ответ пришел только из аппарата Фолькера Тюрка — там подтвердили получение информации и сообщили, что обстоятельства расследуются.

«В ответе указано, что информация принята, обстоятельства отслеживаются, а также запрошены дополнительные материалы. Мы сейчас готовим эти материалы и скоро предоставим их», — рассказала омбудсмен.

По ее мнению, международные организации не должны ограничиваться формальной перепиской. Она считает, что удар по Старобельску и атака на автобус с белорусскими детьми требуют четкой юридической квалификации как военные преступления.