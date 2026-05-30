Дроны над детством. Девять дней удару по Старобельску

Ночью 22 мая украинские дроны безжалостно расстреляли в ЛНР студенческое общежитие. Погибло больше двух десятков ребят, множество раненых. В одночасье маленький город Луганщины стал созвучен с Бесланом. Сегодня, на девятый день с момента трагедии, во всех православных храмах ЛНР начались поминальные службы.

Православные помогают пережить трагедию Девять дней трагедии в Старобельске пришлись на Троицкую субботу — день поминовения усопших. Траурные службы памяти погибших ребят начались еще накануне в пятницу вечером и продлятся три дня во всех трех епархиях ЛНР. Молиться будут и о скорейшем выздоровлении раненых при налете, рассказал 360.ru протоиерей Александр Авдюгин, настоятель храма-часовни Иоакима и Анны в Ровеньках (ЛНР). Он отметил, что в эти дни православные вспоминают Старобельских мучеников — священников и мирян, которые после Октябрьской революции отказался идти на компромиссы с новой властью. Некоторые из них погибли в тюрьмах или были убиты.

Мы в Совете священнослужителей-блогеров Русской Православной церкви на всех площадках призываем верующих присоединиться к молитве поминовения. Реакция у всех людей однозначная. А вот с той, украинской, стороны зачастую бывает кощунственная: с оскорблениями и кровожадными угрозами, злорадством — дескать так вам и надо. протоиерей Александр Авдюгин

Большинство погибших студенток хоронили в подвенечных платьях, отметил протоиерей. Это старая славянская традиция: так отправляли в мир иной незамужних девушек, которым так и не довелось стать невестами при жизни. Православная церковь помогает их родным и всем, кто потерял своих близких, пережить это страшное горе. «Старобельск входит в Северодонецкую епархию и она централизованно помогает родственникам погибших, раненым — сдают кровь и делают еще много хороших и важных дел. Люди сплотились в одну большую семью и поддерживают друг друга. Постоянно спрашивают: „Чем помочь?“. Пораженческих настроений нет», — заверил Авдюгин.

Налет на Старобельск Ночью 22 мая 2026 года украинские войска атаковали беспилотниками Старобельск. Дроны ударили по пятиэтажному общежитию городского колледжа Луганского педагогического университета. В момент налета в здании находилось 86 студентов. Удары шли тремя волнами. При этом, как подчеркнул президент России Владимир Путин, никаких военных объектов вблизи колледжа не было. Тем не менее Генштаб ВСУ на голубом глазу заявил, что целью атаки был штаб российского отряда продвинутых беспилотных технологий «Рубикон». Министерство иностранных дел предоставило возможность более полусотне представителей СМИ из 19 стран мира, включая США, Китай, Турцию и ближневосточные государства, лично побывать на месте трагедии. Журналисты своими глазами увидели масштабы и последствия трагедии в Старобельске.

Жертвы атаки ВСУ Завалы пятиэтажки спасатели МЧС закончили разбирать только к исходу 23 мая. Погибли 21 человек, 42 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Большинство раненых распределили по больницам Луганска. Двоих самых тяжело пострадавших, парня и девушку, спецбортами медицины катастроф экстренно эвакуировали в Москву. Мать одной из погибших девушек рассказала, что в самом начале налета ее дочь успела позвонить домой и сообщить, что общежитие атакуют. Это был ее последний звонок.

После первых ударов большинство студентов спустились в специальную комнату без окон на первом этаже, а потом, выждав паузу между атаками, бросились наружу и постарались убежать как можно дальше. Жители окрестных домов забирали детей к себе, обрабатывали их порезы и ссадины, а иные спешили на помощь тем, кто еще оставался в здании. Часть ребят спасла одна из преподавательниц колледжа. Она проснулась в соседнем общежитии от грохота взрывов. Прямо в ночной рубашке женщина бросилась на первый этаж — там жили 16 студентов. Скоро с улицы прибежали еще ребята в грязи и крови. Педагог смогла всех успокоить и увести больше 30 человек из-под огня в дом своей подруги.

Многие выжили благодаря счастливой случайности. Кто-то просто вышел из комнаты в коридор, взрыв — и буквально провалился с пятого на второй этаж, а потом был выброшен из здания ударной волной. Кому-то вовсе повезло — в роковую ночь остались ночевать в гостях или у родни. Выжившие рассказали, что за пару дней до трагедии рядом со зданием университета упал неразорвавшийся дрон. Но это сочли случайностью: никто в здравом уме и предположить не мог, что украинцы способны нанести прицельный удар по детям. Люди говорят, что последний раз такое бесчеловечное кощунство мир видел в Беслане в сентябре 2004-го.

Чем ударили по Старобельску Для атаки использовали 16 ударных беспилотников FP-1 украинской компании Fire Point. Это дроны-камикадзе самолетного типа. Длина четыре метра, размах крыльев — шесть, летают на расстояние до 1600 километров. Боевая часть от 50 до 120 килограмм. Один такой БПЛА, который прозвали «крылатая ракета бюджетного типа», стоит от 55 до 100 тысяч долларов США, в зависимости от модификаций. Производство обеспечивается западными деньгами и запчастями. Например, двухцилиндровый поршневой бензиновый двигатель производства немецкой компании 3W Modellmotoren. Фюзеляж дронов состоит из простых и дешевых компонентов — фанерный каркас, покрытый стеклопластиком, с использованием радиопоглощающих материалов для снижения заметности. Беспилотники управлялись с помощью Starlink — среди обломков аппаратов были обнаружены остатки терминала.

Старобельск после атаки Возле Луганского педагогического университета люди устроили стихийный мемориал в память жертв удара ВСУ. Два дня — 24 и 25 мая в ЛНР были объявлены Днями траура. Обучение в колледже перевели на дистанционный формат, ребят, что жили в общежитиях, отправили домой. Студентов до 18 лет пообещали устроить на отдых в подведомственные детские центры. С ними и горожанами работают психологи.

Семьи погибших получат выплаты в размере полутора миллиона рублей. Пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч, в зависимости от степени тяжести. Кроме того, назначена единовременная материальная помощь для тех, кто лишился части или всего имущества при налете. Однако ни деньгами, ни разговорами, ни даже ударом возмездия, который провели российские военные, не залатать жуткую дыру в сердце тех, кто потерял своих близких, друзей или просто стал свидетелем жуткого массового убийства ни в чем не повинных мирных студентов.

История Старобельска Старобельск, точнее тогда еще Бельский городок, появился в начале XVII веке. Говорили, будто его основал боярин Богдан Бельский да еще и по скромности назвал в свою честь. Такая инициатива якобы сильно не понравилась Борису Годунову, так что госдеятель оказался в опале. Но есть и вторая версия: поселение организовали беглые крестьяне и казаки. Они стали защищать южные рубежы от набегов крымских татар. Место назвали Беленьким — в тех краях много меловых отложений, так что речные обрывы и холмы ярко-белого цвета. А уж потом название сократили до «Бельский». После казачьего бунта, который жестко подавил Петр I, Бельский городок сожгли до тла. А когда на пепелище начали присылать новых поселенцев, заново отстроенную слободу назвали Старая Бельская — чтоб подчеркнуть, что возникла она не на пустом месте. Впоследствии поселение сделало карьеру и доросло до уездного города Старобельска.

После революции в Гражданскую войну в городе хозяйничали войска Нестора Махно, но с ними покончили летом 1921-го. В конце следующего года советские власти прописали Старобельск в Украинской ССР. Город успел попасть в литературу, он — прототип Старгорода из романа Илья Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Как и многие другие города, во время Великой Отечественной войны Старобельск был оккупирован. Освободили его 23 января 1943 года. В мирное время город потихоньку развивался: обзавелся собственным краеведческим музеем, крупными предприятиями, население выросло. Но после обретения независимости Украины все, что можно было, приватизировали и растащили.

Когда ахнул «евромайдан», Старобельск попытался было примкнуть к ЛНР, но власти натравили на горожан батальон «Айдар»* — 15 мая 2014 года он вошел в город. К тому времени уже прогремели события в Одесском доме профсоюзов, так что никто не сомневался: попытку обрести независимость утопят в крови. Довольно скоро Старобельск оказался на прифронтовой территории, так что немногочисленные жители стремились поскорее уехать. В марте 2022 года город полностью перешел под контроль российской армии и сил ЛНР.

*Запрещенная в России террористическая организация.