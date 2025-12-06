Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Утром 6 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы.

Сирены зазвучали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

По информации РИА «Новости», минувшей ночью по всей Украине прогремели мощные взрывы. Атаки произошли в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и Виннице.

Также в соцсетях появлялись сообщения о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее стало известно, что серию взрывов в Одесской области сняли на видео. На кадрах видно, как небо озарила вспышка, а потом раздался мощный хлопок.