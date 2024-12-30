Российские военные нанесли удар по ангару в Полтавской области, где хранилась техника ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело», — заявил собеседник агентства.

Прилет зафиксировали и в городе Сумы. По словам Лебедева, в результате удалось уничтожить склад операторов БПЛА. Также удар нанесли по Лозовой в Харьковской области.

ВС России бьют по объектам ВСУ в ответ на многочисленные атаки Украины на гражданские объекты. Несколькими днями ранее украинские войска ударили по Льгову из РСЗО HIMARS. Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

Также ВСУ атаковали Курскую АЭС. Объект продолжил работу в штатном режиме. Радиационный фон остался на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации.