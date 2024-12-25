Украинские войска нанесли удар по Льгову из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли по Льгову в Курской области удар, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель военно-следственных органов.

«В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки снаряда, предположительно, они от РСЗО HIMARS. Все они будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», — отметил собеседник агентства.

В результате атаки армии Украины на Льгов, по данным властей, погибли четверо жителей, ранения получили еще пятеро.

Ранее в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские боевики нанесли удар по гражданским объектам во Льгове. Он назвал случившееся очередным преступлением киевского режима.