Курская АЭС продолжила работу в штатном режиме после обстрела ВСУ

Курская АЭС продолжает работу в обычном режиме, несмотря на обстрел Льгова со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба станции.

На Курской АЭС работают энергоблоки № 3 и № 4 на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме «без генерации».

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — отметили в пресс-службе.

После обстрела Льгова в городе развернули оперативный штаб правительства Курской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, организована эвакуация жителей, и они обеспечены всем необходимым.

Украинские войска нанесли удар по Льгову из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Серьезно повреждены пятиэтажный жилой дом, два одноэтажных жилых дома и отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла.