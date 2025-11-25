Россия могла применить новое вооружение при ночном ударе по Киеву

В массированном комбинированном ударе по объектам на Украине в ночь на 25 ноября Россия, вероятно, задействовала новые образцы вооружений. Об этом MK.RU рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В атаке использовались практически все типы средств поражения, которые ранее применялись Россией: «Калибры», «Искандеры», «Кинжалы», дроны «Герань», «Гербер» и другие системы. Однако утверждается, что в числе выпущенных по Киеву и другим регионам ракет были и два новых изделия, пока обозначаемых лишь индексами.

Кнутов предположил, что речь может идти о новейших ракетах, которые проходят боевое испытание. По его словам, Россия располагает рядом современных ракетных комплексов. Он упомянул крылатые ракеты для истребителей пятого поколения Су-57 — их экспортную версию демонстрировали на выставке в ОАЭ, где показывали противорадиолокационную ракету Х-58. Кнутов отметил, что существуют и другие новые изделия для Су-57 и Су-35, относящиеся к передовым разработкам.

Эксперт считает, что Вооруженные силы могут использовать такие ракеты в боевых условиях для проверки их эффективности и возможной дальнейшей доработки, чтобы в итоге получить наиболее технологичные средства поражения.

Мощные взрывы в ночь на 25 ноября прогремели в нескольких украинских городах. Воздушная тревога звучала по всей Украине, но наблюдатели из ВСУ заявили о некой «сверхбыстрой цели», которая летела прямо на Киев. Глава этого города Виталий Кличко также сообщил о взрывах в нескольких районах.