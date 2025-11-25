Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 25 ноября

Мощные взрывы в ночь на 25 ноября прогремели в нескольких украинских городах. Воздушная тревога звучит по всей Украине, наблюдатели из ВСУ заявили о некой «сверхбыстрой цели», которая летит прямо на Киев.

Министерство обороны России не предупреждало ни о каких ударах по украинской инфраструктуре. Украинская пресса уверяет, что речь идет о масштабной ракетной атаке.

На Украине полагают, что ВСУ удалось отследить пуски «десятков» крылатых ракет «Калибр». По всей стране объявили «повышенную ракетную опасность». Предположительно, зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К, эти истребители могут нести «Кинжалы».

Военные также сообщили о движении «сверхбыстрой» цели над Черниговской областью. Объект двигался в направлении Киева. Глава этого города Виталий Кличко уже сообщил о взрывах в нескольких районах.

Что известно о взрывах в Киеве

Чуть позднее Кличко вновь сообщил о серии взрывов в городе и сообщил о задействовании систем противовоздушной обороны.

Украинские мониторинговые каналы примерно в то же время отчитались о движении еще одной быстрой воздушной цели через Черниговскую область с курсом на Киев.

Глава киевской военной администрации предупредил, что в воздухе замечены дроны и крылатые ракеты, в ВСУ чуть позднее заявили, что на Киев «продолжают лететь скоростные цели». Вероятно, здесь считают, что военная инфраструктура в городе находится под комбинированной атакой дронов и ракет.

Под атаки попала и Одесса. В районе города были замечены ударные беспилотники, после чего местные жители услышали взрывы. Часть города осталась без электроснабжения, наблюдались перебои в работе электротранспорта, над несколькими кварталами поднимался дым.

Воздушную тревогу по всей Украине объявляют регулярно. Последний раз такие сигналы были слышны в стране 19 ноября.