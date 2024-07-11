Россия могла поразить крайне интересную цель в Кривом Роге

«Царьград»: ВСУ сдали координаты бункера с генералами для удара «Кинжалом»

Фото: РИА «Новости»

Российские военные при ударах 8 июля могли поразить «Кинжалом» бункер в Кривом Роге, в котором находились украинские генералы. При этом информацию о времени и месте совещания могли передать сами же военнослужащие ВСУ. Подробности рассказал журналист «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

В тот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении объекта на территории завода «Метинвест» в Кривом Роге, где украинские военные ремонтируют бронетехнику.

Однако, по словам Ревнивцева, эта цель не стала единственной. По его словам, в городе удалось уничтожить бункер, в котором шло селекторное совещание с генералами украинской армии. А информацию об этом могли подсказать «добрые люди» из ВСУ — те, кто имеет к командованию личные счеты, или просто захотевшие подзаработать.

«Про мертвых генералов — ни слова», — отдельно отметил журналист.

Он предположил, что украинским СМИ могли прямо запретить освещать эти удары.

Официальных подтверждений информации пока нет.

Также накануне Лебедев сообщил о поражении в Одесской области секретного склада ВСУ с ракетами.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте