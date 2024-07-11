Российские военные при ударах 8 июля могли поразить «Кинжалом» бункер в Кривом Роге, в котором находились украинские генералы. При этом информацию о времени и месте совещания могли передать сами же военнослужащие ВСУ. Подробности рассказал журналист « Царьграда » Андрей Ревнивцев.

В тот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении объекта на территории завода «Метинвест» в Кривом Роге, где украинские военные ремонтируют бронетехнику.

Однако, по словам Ревнивцева, эта цель не стала единственной. По его словам, в городе удалось уничтожить бункер, в котором шло селекторное совещание с генералами украинской армии. А информацию об этом могли подсказать «добрые люди» из ВСУ — те, кто имеет к командованию личные счеты, или просто захотевшие подзаработать.

«Про мертвых генералов — ни слова», — отдельно отметил журналист.

Он предположил, что украинским СМИ могли прямо запретить освещать эти удары.

Официальных подтверждений информации пока нет.

Также накануне Лебедев сообщил о поражении в Одесской области секретного склада ВСУ с ракетами.