Российские военные уничтожили секретный склад с ракетами ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили склад с ракетами ВСУ под Одессой

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России поразили склад в Одесской области, куда украинские боевики секретно завезли ракеты. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар пришелся на порт Черноморска. Его атаковали и на прошлой неделе, но на этот раз взрыв оказался мощным, с большой детонацией.

«По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с БК (боекомплекта — прим. ред.), куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты», — отметил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что под удар со стороны ВС России попал терминал с техникой ВСУ в Запорожье. Неподалеку находились казарменные помещения внутренних войск.

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