Атака ВСУ полностью уничтожила подстанцию в Энергодаре
Подстанция «Луч» в Энергодаре, которую атаковали ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, полностью разбита. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.
«Подстанция полностью разбита БПЛА», — уточнила представитель станции.
Яшина добавила, что на данный момент электроснабжение Энергодара уже восстановили — город запитали от Запорожской атомной электростанции.
Также представитель станции рассказала, что ВСУ обстреливали только город, территория ЗАЭС не пострадала.
Ранее город Энергодар Запорожской области и близлежащие населенные пункты оказались полностью обесточены из-за атаки двух дронов ВСУ по электроподстанции «Луч». После этого украинская армия продолжила обстреливать город из артиллерии.