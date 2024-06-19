Атака ВСУ полностью уничтожила подстанцию в Энергодаре

Фото: РИА «Новости»

Подстанция «Луч» в Энергодаре, которую атаковали ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, полностью разбита. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.

«Подстанция полностью разбита БПЛА», — уточнила представитель станции.

Яшина добавила, что на данный момент электроснабжение Энергодара уже восстановили — город запитали от Запорожской атомной электростанции.

Также представитель станции рассказала, что ВСУ обстреливали только город, территория ЗАЭС не пострадала.

Ранее город Энергодар Запорожской области и близлежащие населенные пункты оказались полностью обесточены из-за атаки двух дронов ВСУ по электроподстанции «Луч». После этого украинская армия продолжила обстреливать город из артиллерии.

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