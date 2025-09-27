Жители Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей благодарили российских военных за освобождение от европейских карателей. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Россия на востоке Украины формирует буферную зону, забирая под свой контроль населенные пункты. Как отметил Водолацкий, на территории, где она создается, находятся иностранные наемники. В частности, канадские, болгарские, немецкие и польские. Они расстреливают мобилизованных украинцев, если те отступают или сдаются в плен российским военным.

«[Жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей] говорят, что мы наконец-то почувствовали, что мы кому-то нужны. Мы обрели свободу. Пришла Россия», — рассказал депутат.

Водолацкий добавил, что население этих трех областей радуется, что им помогают. Люди признаются, что не знают, кого и благодарить за это — президента России Владимира Путина или Бога.

По словам местных жителей, европейские каратели убежали из населенных пунктов с приходом российских бойцов. Депутат отметил, что «это расходится как цепная реакция по всем приграничным областям». Люди понимают, что ВС России пришли, чтобы освободить их и защитить от нацистского режима.

Ранее Водолацкий рассказал, что украинские власти планировали создать концлагеря в Донбассе и Новороссии, а детей отправить в подвалы.