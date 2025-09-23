Порошенко и Зеленский хотели создать концлагеря в Донбассе и Новороссии

Водолацкий: Киев хотел загнать жителей Донбасса в концлагеря, детей — в подвалы

Украинские власти планировали создать концлагеря на территориях Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что Россия спасла жителей Донбасса и Новороссии от уничтожения.

Сначала Петр Порошенко в годы своего президентства планировал легализовать концлагерь на этой территории, а потом и Владимир Зеленский высказывался в том же духе. Украинские лидеры хотели обнести Донбасс колючей проволокой, отправив взрослых жителей в специальные лагеря, а детей — в подвалы.

«Вот эта судьба ожидала наших людей, русских людей», — подчеркнул Водолацкий.

Москва помешала реализации планов киевского режима. Сейчас эти территории входят в состав России.

Летом 2023 года российский солдат, спасенный из украинского плена, рассказывал, что боевики ВСУ постоянно избивали военнопленных, плохо кормили или вообще морили голодом. По его словам, бойцы ВС РФ в плену в результате таких изуверств внешне ничем не отличались от  узников концлагерей.

