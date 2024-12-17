Россия и Украина запланировали новый обмен пленными

Российские и украинские военные ведут переговоры по большому обмену пленными, но договоренность пока не достигнута. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, которую процитировал ТАСС .

Омбудсмен заявила, что накануне отправила украинской стороне два списка пленных — на 900 и 600 человек, которых готовы отдать в обмен на своих военнослужащих.

«Ждали бы такого же количества военнопленных со стороны Украины. Об этом ведут переговоры», — подчеркнула Москалькова.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский «в хамской манере» наотрез отказался забирать 600 украинских пленных по переданному ему списку. По словам дипломата, главу киевского режима не интересуют простые украинцы, ему на обмен нужны только боевики националистических батальонов и иностранные наемники.