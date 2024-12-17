Новая флагманская умная колонка с голосовым помощником Марусей поступила в продажу
Новая флагманская умная колонка «VK Капсула Про» стала доступна абонентам «Ростелекома». Внутри колонки живет голосовой помощник Маруся, способная управлять всеми сервисами умного дома.
Благодаря гаджету можно автоматизировать включение или выключение света, отрегулировать температуру в помещении, заварить чай и кофе или пропылесосить квартиру. На круглый дисплей помимо данных умного дома выводятся часы, прогноз погоды и плеер. Мощность колонки составляет 65 ватт, а сенсорный экран оснащен функцией multi-touch.
Маруся же может сделать телевизор и радио громче или тише, переключить каналы, запустить фильм или сериал, озвучить прогноз погоды и даже помочь детям сделать уроки.
«Мы все живем в жестком ритме, в предельном скоростном графике работы и даже личной жизни. Поэтому „VK Капсула Про“ незаменима для тех, кто по-настоящему ценит свое время», — рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Ростелекома» Александр Святец.
Он назвал миссией провайдера сделать жизнь каждого человека лучше, сократив его затраты на повседневный быт и позволив сэкономить минуты и даже часы ради более приятных дел.
Доступна такая колонка в четырех базовых цветах — оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн помогала разрабатывать международная студия Карима Рашида.
Приобрести ее можно в официальных магазинах «Ростелекома» на маркетплейсах и на сайте rt.ru. При заказе онлайн абоненты могут оформить рассрочку на 24 месяца и бесплатную доставку, а в подарок получат трехмесячный доступ без рекламы к сервису «VK Музыка» и онлайн-кинотеатру Wink. На маркетплейсах колонка доступна во всех регионах страны, а вот на сайте ее пока можно заказать только в нескольких крупнейших городах. Но географию планируют расширять уже в ближайшем будущем.