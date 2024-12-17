Новая флагманская умная колонка с голосовым помощником Марусей поступила в продажу

Благодаря гаджету можно автоматизировать включение или выключение света, отрегулировать температуру в помещении, заварить чай и кофе или пропылесосить квартиру. На круглый дисплей помимо данных умного дома выводятся часы, прогноз погоды и плеер. Мощность колонки составляет 65 ватт, а сенсорный экран оснащен функцией multi-touch.

Маруся же может сделать телевизор и радио громче или тише, переключить каналы, запустить фильм или сериал, озвучить прогноз погоды и даже помочь детям сделать уроки.

«Мы все живем в жестком ритме, в предельном скоростном графике работы и даже личной жизни. Поэтому „VK Капсула Про“ незаменима для тех, кто по-настоящему ценит свое время», — рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Ростелекома» Александр Святец.

Он назвал миссией провайдера сделать жизнь каждого человека лучше, сократив его затраты на повседневный быт и позволив сэкономить минуты и даже часы ради более приятных дел.

Доступна такая колонка в четырех базовых цветах — оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн помогала разрабатывать международная студия Карима Рашида.

Приобрести ее можно в официальных магазинах «Ростелекома» на маркетплейсах и на сайте rt.ru. При заказе онлайн абоненты могут оформить рассрочку на 24 месяца и бесплатную доставку, а в подарок получат трехмесячный доступ без рекламы к сервису «VK Музыка» и онлайн-кинотеатру Wink. На маркетплейсах колонка доступна во всех регионах страны, а вот на сайте ее пока можно заказать только в нескольких крупнейших городах. Но географию планируют расширять уже в ближайшем будущем.