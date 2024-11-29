Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военных по формуле «502 на 48»

Россия передала Украине 502 тела погибших военнослужащих, взамен получив 48 своих. Об этом сообщил журналист Александр Коц в Telegram-канале .

«О соотношении потерь эти цифры говорят сами за себя. У Украины более чем в 10 раз выше», — добавил он.

Прошлый обмен телами состоялся 8 ноября. Тогда, по сообщению члена Общественной палаты Владимира Рогова, Украина передала России 37 тел, а взамен получила 563, в том числе тела 62 погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области в конце января.

А в октябре такой же обмен произошел по схеме «89 на 501».