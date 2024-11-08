Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Рогов: Россия и Украина провели обмен телами военных в формате 37 на 563

Украина передала российской стороне тела 37 погибших военнослужащих, а взамен забрала 563 тела своих солдат, включая останки 62 военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области в конце января. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Возвращены тела 37 наших воинов, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. В ответ противоположной стороне было передано 563 тела военнослужащих ВСУ, включая тела 62 военнопленных, что были убиты Киевом в небе над Белгородом украинской ПВО», — написал он.

Военный транспортник Ил-76, который перевозил попавших в плен украинских военных, потерпел крушение в Белгородской области 24 января перед процедурой обмена. На месте погибли все пленные, а также шесть членов экипажа.

Минобороны заявило, что самолет упал после попавшей в него украинской ракеты.