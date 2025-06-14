Россия и Украина обменялись военнопленными

Между Россией и Украиной проходит паритетный обмен пленными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что российская сторона передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. В ответ Россия не получила от республики ни одного тела.

Аналогичная ситуация произошла 13 июня. Украинское руководство подтвердило возвращение убитых. До этого российская сторона получила 27 погибших военных.

Последний обмен пленными между странами состоялся 12 июня. На родину вернулась новая группа бойцов ВС России. Обмен провели в соответствии с договоренностями, заключенными делегациями на переговорах в Стамбуле.