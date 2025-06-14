Россия и Украина обменялись военнопленными

Последний обмен пленными между странами состоялся 12 июня. На родину вернулась новая группа бойцов ВС России. Обмен провели в соответствии с договоренностями, заключенными делегациями на переговорах в Стамбуле.
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