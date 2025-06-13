Власти Украины подтвердили возвращение еще 1200 тел погибших военнослужащих. Об этом сообщили в координационном штабе по работе с военнопленными. Это вторая передача украинской стороне тел погибших военных.

«По результатам проведенных репатриационных мероприятий на Украину вернули тела 1200 погибших», — написали в Telegram-канале координационного штаба.

Российская делегация на переговорах в Стамбуле предложила передать Украине тела шести тысяч погибших военнослужащих. После согласования процедуры Москва доставила тела к границе, но украинская сторона несколько дней не участвовала в передаче.

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в затягивании процесса и отказе забрать тела своих бойцов. Позднее Украина сообщила, что получила 1212 тел, и заверила, что все процедуры по приему и идентификации будут проведены в соответствии с установленными стандартами.

При этом украинская сторона в пятницу не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих, отметил источник ТАСС.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский избегает процедуры получения тел погибших украинских военных, чтобы не нести ответственность. Депутат обвинил киевский режим, что тот по уши в крови украинских граждан и при этом пытается обвинять других.