Украина 13 июня не передала России ни одного тела

Российская сторона передала Украине 1,2 тысячи тел военнослужащих ВСУ, в ответ республика не отдала ни одного. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.
«Нам не было передано ни одного», — отметил собеседник издания.
Ранее о передаче погибших рассказал помощник президента Владимир Мединский. По его словам, 11 июня Украина получила 1212 тел погибших военных ВСУ. Взамен она передала России 27 убитых бойцов.
Благодаря обмену павших военнослужащих ВС России можно будет захоронить подобающим образом, подчеркнул он. Мединский добавил, что российская и украинская стороны будут продолжать переговоры. Страны рассчитывают также обменяться военнопленными.
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