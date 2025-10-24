Россия и Украина готовят обмен посылками для пленных

Москалькова: Россия и Украина могут обменяться 500 посылками для пленных

До конца 2025 года Россия и Украина могут на взаимной основе обменяться 500 посылками для пленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова, ее слова привело РИА «Новости» .

Омбудсмен отметила, что список из 1000 российских и украинских военнопленных уже сформировали.

«Поэтому мы договорились не ждать, пока сформируются списки полностью, а по мере готовности собирать посылки и начинать их вручать. Надеюсь, что это случится до Нового года», — сказала она.

Днем ранее Россия и Украина обменялись телами погибших. Российская сторона получила 31 павшего воина, а взамен передала 1000 тел украинских боевиков, отмечал военкор Евгений Поддубный.

В сентябре стало известно, что Украина отказалась вернуть России захваченных жителей Курской области.