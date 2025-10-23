Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Российская сторона передала на Украину 1000 тел украинских военнослужащих. Мы получили 31 нашего погибшего героя», — написал он.

До этого стороны обменивались телами погибших 19 сентября. Тогда на Украину отправили 1000 тел, взамен в Россию прибыли 19 погибших.

Минобороны пока не подтверждало очередной обмен.

Британский журналист Уоррен Торнтон отмечал, что украинская сторона существенно занижает данные о своих потерях. Он демонстрировал кадры с окраины Днепропетровска, где нашли огромные ряды свежевыкопанных могил для боевиков ВСУ. Такие же массовые захоронения обнаружили в Черкассах, Харькове и Запорожье.