Россия и США на переговорах обменялись подходами к урегулированию на Украине

Россия на переговорах в Эр-Рияде изложила свои подходы к урегулированию ситуации на Украине, а США — свои. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на пресс-конференции по итогам встречи.

«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы», — заявил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по урегулированию конфликта.

Позже Ушаков уточнил, что вести контакты с украинцами и европейцами со стороны США будет спецпосланник президента Кит Келлог. Для российско-американского трека в Белом доме выделят отдельного представителя или группу, добавил он. Кто это будет, пока не сообщается.