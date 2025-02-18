Россия и США на переговорах обменялись подходами к урегулированию на Украине

Россия на переговорах в Эр-Рияде изложила свои подходы к урегулированию ситуации на Украине, а США — свои. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на пресс-конференции по итогам встречи.
«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы», — заявил он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по урегулированию конфликта.
Позже Ушаков уточнил, что вести контакты с украинцами и европейцами со стороны США будет спецпосланник президента Кит Келлог. Для российско-американского трека в Белом доме выделят отдельного представителя или группу, добавил он. Кто это будет, пока не сообщается.
Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте