МИД и Госдепартамент назначат команды по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах договорились назначить команды для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Кто войдет в эти команды, пока неизвестно. После урегулирования, по словам политиков, появится возможность развивать сотрудничество в экономике.

Переговоры делегаций прошли в королевском дворце Дирия в Саудовской Аравии. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения. Отдельные команды переговорщиков начнут контакты по Украине в свое время, но для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа еще должны сложиться определенные условия, добавил он.