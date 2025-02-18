Келлог станет представителем США в переговорной группе по Украине

Представлять США на переговорах по Украине с Россией будет спецпосланник американского президента Кит Келлог. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей», — объяснил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры в Эр-Рияде прошли удачно. Он подчеркнул, что американская сторона не могла себе и представить лучшего результата встречи.

Переговоры делегаций прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что дипломаты договорились в ближайшее время назначить послов и решить проблемы в работе диппредставительств.

Также США и Россия будут работать над вопросом банковских переводов. По мнению Лаврова, американские дипломаты стали лучше слышать позицию российской стороны.