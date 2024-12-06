Лавров оценил заявления США об обмене ядерными ударами с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал угрозами заявления США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами с Россией. По словам министра, это вызывает обеспокоенность.

Лавров считает, что высказываясь об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией, американские политики ведут опасную игру. Это приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят.

Министр напомнил, что пять ядерных держав, в том числе Россия и США, в январе 2022 года заявили, что «ядерная война никогда не должна быть развязана».

В беседе с Карлсоном глава МИД заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно уважительно высказывался в адрес Соединенных Штатов.