Вооруженные силы России запустили по Украине новую ракету «Орешник», чтобы подать сигнал США. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с Такером Карлсоном выразил надежду на то, что Белый дом оценит серьезность этого шага. Интервью вышло на сайте журналиста.

Лавров заверил, что Россия не заинтересована в усугублении ситуации. Однако страна вынуждена посылать сигналы, ведь для ударов по ее территории использовались ракеты ATACMS и другое оружие большой дальности.

«Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — сказал министр.

Он заявил, что Россия хотела бы иметь хорошие отношения со всеми странами, в том числе США. Министр не увидел препятствий для сотрудничество.