Страны-участницы Организации Объединенных Наций одобрили «Пакт будущего» в рамках «Саммита будущего». Россия предложила внести поправку в документу, однако ее не приняли, сообщило РИА «Новости» .

Документ рассматривали на саммите в Нью-Йорке в преддверии Недели высокого уровня. Пакт содержит общие формулировки и призывает, к примеру, защищать гражданское население во время войн и соблюдать обязательства по разоружению. Представлявший Россию замглавы МИД Сергей Вершинин отметил, что документом «никто из членов ООН» не доволен. Замминистра призвал внести поправку, однако ее рассмотрение отклонили. РФ дистанцировалась от консенсуса по этому вопросу.

Ранее Россия предоставила в Совбез ООН доказательства создания ВСУ концлагерей в Курской области. По словам постпреда Василия Небензи, украинские военные насильно сгоняли мирных жителей, которые вовремя не эвакуировались.