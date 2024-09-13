Небензя рассказал о насилии ВСУ над людьми в концлагерях курского приграничья

У России есть свидетельства того, что в некоторых перешедших под контроль ВСУ населенных пунктах украинские националисты создали подобие концентрационных лагерей. Об этом на Совете Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Мы располагаем многочисленными свидетельствами того, что в ряде контролируемых боевиками населенных пунктов созданы подобия концентрационных лагерей. Туда насильно сгоняли мирных жителей, не пожелавших или не имевших возможности эвакуироваться», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что в подвалы Суджанского интерната боевики ВСУ насильно согнали от 70 до 100 мирных жителей. Их подвергали моральному насилию, используя для съемок в пропагандистских сюжетах для украинских и иностранных СМИ.

«Вы легко можете найти в интернете и соцсетях реальные доказательства того, что вэсэушники издеваются над людьми, мародерствуют, грабят магазины и частные дома, похищают мирных жителей», — добавил дипломат.

Он обратил внимание, что такие фото- или видеоматериалы никогда не покажут в репортажах CNN или FGox News, поскольку правда о происходящем никого из западных политиков не интересует.

«Их основная забота — держать в неведении общественность своих стран», — заключил Небензя.