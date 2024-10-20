России предрекли в НАТО, что она станет сильнее после конфликта с Украиной

Как бы ни закончился конфликт на Украине, армия России выйдет из него сильнее. Такое заявление в интервью Der Spiegel сделал главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи.

«Российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны. В конце конфликта на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня», — заявил главком НАТО.

Каволи заявил, что российская армия будет на границе альянса, и этой армией командуют те же люди, которые уже видят в НАТО врага. Против альянса выступит противник с реальными навыками боевых действий.

Ранее Каволи составил список военной техники и вооружений, которые могут помочь украинским боевикам на поле боя. Речь идет о системах, которые США еще не передавали ВСУ.