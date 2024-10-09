Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список военной техники и вооружений, которые могут помочь украинским националистам на поле боя. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Каволи подготовил список систем имеющегося в наличии у США вооружения, способного помочь ВСУ в борьбе против России», — сообщило издание.

Журналисты уточнили, что речь идет о системах, которые США еще не передавали киевскому режиму, в частности, терминалы защищенной связи НАТО Link 16 и ракеты класса «воздух-земля» JASSM.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предупреждал, что ответ российской армии на вероятный удар дальнобойным оружием Запада внутрь территории страны затронет не только территорию Украины, но и страны, принявшие решение об обеспечении таких ударов.