России обеспечили господство в воздухе. Войскам направили истребители Су-35С

Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех» на официальном сайте .

Истребители передала входящая в состав Ростеха Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). В компании отметили, что все самолеты успешно прошли заводские испытания, их протестировали в разных режимах, после чего летчики переправили Су-35С к месту базирования.

Пресс-служба госкорпорации отметила, что военные пилоты России считают выдающимися летные качества истребителей Су-35С. Экипажи поблагодарили конструкторов за создание техники, которая способна с успехом выполнять поставленные на поле боя задачи.

В ОАК добавили, что параллельно ведется производство новых партий Су-35С, а также истребителей Су-34 и Су-57.

Су-35С считается истребителем поколения 4++. Машина предназначена для ведения боевых действий в воздухе, самолет способен уничтожать наземные и морские цели на больших расстояниях и в любых погодных условиях.

В конце марта в Ростехе называли уникальное преимущество российского истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет способен противостоять всем системам противовоздушной обороны.