В Ростехе назвали уникальное преимущество Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — единственный в мире военный самолет, способный противостоять всем системам противовоздушной обороны, включая американскую Patriot. Об этом в интервью журналу «Эксперт » заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что такое уникальное преимущество российского истребителя проверили в условиях реальных боевых действиях, как и другой военной продукции, которую выпускает госкорпорация.

«Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американскую Patriot», — заявил Чемезов.

Глава Ростеха добавил, что еще одним преимуществом российского оружия стала его дополнительная защита, которую нельзя обойти, чтобы удаленно отключить его одной кнопкой, как американское.

«Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят», — добавил Чемезов.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствует рост портфеля экспортных заказов на закупку российских вооружений, который в этом году превысил 60 миллиардов долларов.

В начале января аналитики американского журнала Military Watch Magazine назвали российский истребитель Су-57 уникальной революционной системой. Они отметили его возможности подавления противовоздушной обороны.