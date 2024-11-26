Роспатент получил заявку на регистрацию алкобренда «Орешник»

РИА «Новости»: в Роспатент подали заявку на товарный знак «Орешник» для алкоголя

Товарный знак «Орешник» могут зарегистрировать в России. Под этим брендом планируют продавать алкогольную продукцию, сообщило РИА «Новости» .

По его данным, заявку на регистрацию уже подали в Роспатент. Под названием «Орешник» планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки.

Заявку на регистрацию бренда направил предприниматель Максимум Гончарук, отметило издание.

Ранее российские военные провели боевое испытание баллистической ракеты «Орешник». Ее выпустили по заводу в Днепропетровске. После выступления Владимира Путина ракета вызвала большой интерес в мире.

По данным сервиса Google Trends, «Орешник», «Россия» и «гиперзвуковое оружие» стали самыми популярным запросами на английском языке в день обращения российского лидера к нации.

Больше всего этой информацией интересовались люди из США и Австралии. Данные о новой баллистической ракете также искали более 200 тысяч жителей России и порядка 100 тысяч пользователей с Украины.