Росгвардия уничтожила внедорожник украинской армии в Курской области

Спецназовцы Росгвардии уничтожили внедорожник украинской армии в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, бойцы заметили автомобиль, несшийся к позициям противника, и направили в него беспилотник-камикадзе. Цель удалось поразить.

Росгвардия также опубликовала видео поражения цели. Других подробностей не приводится.

Ранее спецназ Росгвардии в Курской области уничтожил пикап украинской армии, перебрасывавший личный состав к линии боевого соприкосновения. В него тоже направили беспилотник-камикадзе.

А в начале месяца бойцы совместно с армейскими подразделениями уничтожили украинский блиндаж, два расчета АГС, опорный пункт, склад боеприпасов и некоторые другие цели в регионе.