Спецназ Росгвардии уничтожил пикап украинской армии в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Машину засекли операторы БПЛА Росгвардии. Пикап осуществлял переброску пехоты к линии боевого соприкосновения.

«В результате преследования дроном-камикадзе был уничтожен автомобиль с водителем и личным составом ВФУ, находившимися внутри в момент удара», — рассказали в пресс-службе.

Утром 10 декабря стало известно о пересечении российскими войскам границы Сумской области. Бойцы расположились к югу от Суджи и продвинулись в направлении населенного пункта Плехово.

Украинские боевики атаковали Курскую область в августе 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о скором освобождении региона.