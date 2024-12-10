Пикап ВСУ уничтожили в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил пикап украинской армии в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Машину засекли операторы БПЛА Росгвардии. Пикап осуществлял переброску пехоты к линии боевого соприкосновения.
«В результате преследования дроном-камикадзе был уничтожен автомобиль с водителем и личным составом ВФУ, находившимися внутри в момент удара», — рассказали в пресс-службе.
Утром 10 декабря стало известно о пересечении российскими войскам границы Сумской области. Бойцы расположились к югу от Суджи и продвинулись в направлении населенного пункта Плехово.
Украинские боевики атаковали Курскую область в августе 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о скором освобождении региона.
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